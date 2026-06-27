Оренбургские спортсмены установили мировой рекорд на ЧМ по подводному спорту в Южной Корее

На чемпионате мира, который проходит с 24 по 28 июня в Инчхоне в Южной Корее, в составе сборной команды, состоящей из четырех спортсменов, Алексей Федькин и Яна Мартынова установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4*100 м и завоевали золото. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Сборная России принимает участие в чемпионате мира в составе заслуженного мастера спорта России Алексея Федькина и мастеров спорта России международного класса Яны Мартыновой и Валерии Андреевой.

Ранее Алексей Федькин завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м в классических ластах. Яна Мартынова завоевала бронзу на дистанции 100 м также в классических ластах.

Чемпионы являются воспитанниками Орской спортивной школы «Надежда». Тренируют спортсменов Ирина Симакова, Роман Щеголев, Влад Петров, Ольга Сидорова.

Руфия Кутляева