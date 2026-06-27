Саратовский минсельхоз обещает хороший урожай

Аграрии Саратовской области завершили посевную кампанию 2026 года и начали подготовку к уборочным работам. Подробности сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Представители АПК всех категорий засеяли 3,04 млн га яровых культур. Общая посевная площадь составила 4,3 млн га и сохранилась на уровне прошлого года. Зерновые и зернобобовые заняли 2,1 млн га. Озимые среди них составили 1,1 млн га. Технические культуры аграрии разместили на площади около 2 млн га. Подсолнечником засеяли 1,7 млн га, сахарной свеклой — 14 тыс. га, картофелем и овощебахчевыми культурами — 30 тыс. га, кормовыми — 170 тыс. га.

Сельхозтоваропроизводители закупили 202 тыс. т минеральных удобрений. Объем закупок на 6% превышает показатель прошлого года. К уборочной кампании регион полностью укомплектовал кадры — в работах задействованы 21 тыс. человек, из которых 13,5 тыс. — механизаторы. ФГБОУ ВО «Вавиловский университет» сформировал кадровый резерв из более чем 800 студентов инженерных и агрономических специальностей.

Готовность комбайнового парка составила 93%. Зернохранилища региона вмещают 7,3 млн т. Картофеле- и овощехранилища принимают 110 тыс. т. Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Гриднев отметил большую площадь уборки и пообещал хороший урожай, отметив, что «сев проходил в тяжелейших условиях в погодные окна».

Дарья Васенина