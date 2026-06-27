Умер глава исполкома Свердловского горсовета народных депутатов Юрий Новиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил соболезнования семье Юрия Новикова, возглавлявшего исполком Свердловского горсовета народных депутатов с 1988 по 1991 год. Он скончался 26 июня в возрасте 87 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: екатеринбург.рф Фото: екатеринбург.рф

По данным городской администрации, Юрий Новиков родился в Кургане в 1937 году. После службы в армии и обучения в Челябинском политехническом институте он работал на заводе транспортного машиностроения им. Я.М. Свердлова, пройдя путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора.

С декабря 1988 года по сентябрь 1991 года Новиков возглавлял исполком Свердловского горсовета народных депутатов. В этот период в городе началось строительство метрополитена, открылись Театр драмы и новые медицинские учреждения, велось активное возведение школ и детских садов.

После 1991 года Юрий Новиков занимал посты советника главы администрации Свердловской области, председателя комитета по промышленности и секретаря губернатора Свердловской области. Госслужбу он завершил в 2002 году на должности советника губернатора.

За трудовые достижения Юрий Новиков награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд...», а также знаком отличия III степени за заслуги перед Свердловской областью.

Церемония прощания состоится 29 июня в доме прощания «Вознесение».