Суд арестовал 171 млн рублей пермского подрядчика по иску прокуратуры

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на денежные средства пермского ООО «СТР» в размере 171,6 млн руб. Как следует из данных картотеки суда, решение было вынесено в рамках иска прокуратуры к компании и Фонду капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Надзорное ведомство требует признать недействительными договоры более чем на 171 млн руб. на выполнение ремонтных работ в МКД и применить последствия недействительности сделок. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из судебного акта, подрядчик предоставил подложные документы для включения в реестр предприятий, имеющих право принимать участие в аукционах на проведение капремонта многоквартирных домов. Как указала прокуратура, спорные договоры по итогам аукциона были заключены в обход установленных законом требований с фактически недобросовестной подрядной организацией. Кроме ареста счетов ООО «СТР» суд запретил Фонду капремонта производит окончательную приемку и оплату по спорным договорам. Следующее заседание по делу назначено на 12 августа.

Согласно Rusprofile, ООО «СТР» ведет деятельность в Перми с 2023 года. В основном занимается производством кровельных работ. Выручка компании в прошлом году составила 119 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.