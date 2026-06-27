В Бугуруслане из 144 пострадавших из-за осадков домов остаются подтопленными 38

В Бугуруслане ликвидируют последствия ЧС, введенной из-за обильных осадков. Вода практически отошла от жилых домовладений. Из 144 пострадавших домов подтопленными остаются 38 и 177 придомовых территорий. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем докладе министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

«В пяти муниципальных образованиях действуют ограничения движения — закрыты три моста и три участка автодорог. Там, где вода уже ушла, возвращаем инфраструктуру в нормативное состояние. С местными жителями работают социальные службы, к пострадавшим со среды начали выходить оценочные комиссии. Их 10. За столь короткое время уже удалось посетить более 200 адресов», — сообщает глава региона.

Руфия Кутляева