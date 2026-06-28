Крупное нефтедобывающее предприятие в Перми снизило прибыль и выручку

ООО «Сиаль», занимающееся добычей сырой нефти, обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль компании 238,3 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 66% (в 2024-м — 704,4 млн руб.). Выручка компании снизилась на 27% и составила 3,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель достигал 5,04 млрд руб. Долгосрочные обязательства ООО выросли на 12% — до 392 млн руб., краткосрочные — на 18% до 2 млрд руб.

ООО «Сиаль» контролируется структурами экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. Согласно базе Rusprofile, у общества девять учредителей, 30% принадлежат ООО «Инвестсодружество», 15% — ООО «Проминвестхолдинг». Также среди совладельцев — четыре компании из Татарстана, в частности ООО «ЛЛК» (12,5%).

ООО «Сиаль» владеет лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых и пользование недрами. По сведениям сводного государственного реестра участков недр и лицензий, общество ведет деятельность в Удмуртии и Пермском крае (Усольский, Юсьвинский, Кудымкарский и Ильинский районы).