В Татарстане по состоянию на 27 июня ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, что составляет 63% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили 63% годового плана по вводу жилья

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выполнили 63% годового плана по вводу жилья

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамира Шайдуллина, в сегменте коммерческого строительства введены 84 многоквартирных дома общей площадью около 777 тыс. кв. м. План по этому направлению выполнен на 74%.

По программе социальной ипотеки построены 32 дома общей площадью более 82 тыс. кв. м, что составляет 55% от запланированного объема.

В рамках индивидуального жилищного строительства введено 1,1 млн кв. м жилья, или 58% годового плана.

Анна Кайдалова