В Казани из-за Дня молодежи ограничат движение на мосту Миллениум
В Казани 27 июня с 15:00 до 22:00 при необходимости могут ограничить движение пешеходов по мосту Миллениум на участке от улицы Фатыха Амирхана до улицы Вишневского, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
В Казани из-за Дня молодежи ограничат движение на мосту Миллениум
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
С 06:00 до 22:00 движение и парковка будут запрещены на улице Подлужной — на участке от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского.
Временные ограничения движения и парковки транспорта связаны с проведением Всероссийского дня молодежи.