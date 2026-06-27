В Казани 27 июня с 15:00 до 22:00 при необходимости могут ограничить движение пешеходов по мосту Миллениум на участке от улицы Фатыха Амирхана до улицы Вишневского, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за Дня молодежи ограничат движение на мосту Миллениум

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Казани из-за Дня молодежи ограничат движение на мосту Миллениум

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

С 06:00 до 22:00 движение и парковка будут запрещены на улице Подлужной — на участке от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского.

Временные ограничения движения и парковки транспорта связаны с проведением Всероссийского дня молодежи.

Анна Кайдалова