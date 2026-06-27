В Татарстане по состоянию на апрель произвели 66 тонн товарной аквакультуры. К октябрю этот показатель может увеличиться в 2,8 раза, сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с начала года произвели 66 тонн товарной рыбы

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ В Татарстане с начала года произвели 66 тонн товарной рыбы

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В целом в Приволжском федеральном округе с начала года хозяйства произвели 1,9 тыс. тонн товарной аквакультуры — на 12% больше, чем годом ранее. По итогам этого года производство может достичь 13,5 тыс. тонн.

По данным аналитиков, ПФО остается единственным федеральным округом России без выхода к морю, который шестой год подряд увеличивает производство товарной рыбы. С 2021 года объемы аквакультуры здесь выросли на 33,5%, что превышает среднероссийский показатель в 31%.

Анна Кайдалова