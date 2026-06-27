Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем молодежи. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана поздравил жителей с Днем молодежи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Раис Татарстана поздравил жителей с Днем молодежи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Верим в вас! Только Алга!» — сообщил глава региона.

Поздравил молодежь и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он отметил, что именно молодежи предстоит строить будущее региона. По его словам, в республике создаются условия для самореализации молодых людей.

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал молодежь настоящим региона и подчеркнул, что власти создают возможности для ее участия в развитии области. Он пожелал молодым людям верить в себя, не бояться трудностей и достигать поставленных целей.

Анна Кайдалова