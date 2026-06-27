В Самарской области вынесли приговор за мошенничество с выплатами за погибшего на СВО бойца

В Самарской области суд признал виновной 34-летнюю иностранную гражданку по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По информации надзорного ведомства, в 2023 году женщина, чтобы легализовать свое пребывание на территории РФ и получить разрешительные документы, зарегистрировала брак с местным жителем. В 2024 году он погиб во время выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.

Как уточняют в прокуратуре, у подсудимой не было брачных отношений с мужчиной. Однако она обратилась в компетентные органы для оформления выплат на сумму свыше 6,7 млн руб. При этом у мужчины есть несовершеннолетняя дочь, которая является единственной наследницей, имеющей право на получение мер социальной поддержки.

Руфия Кутляева