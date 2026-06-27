Пермские компании вошли в число лидеров по продажам автомобилей

Два пермских автодилера вошли в число победителей национальной премии «Автодилер года 2026». Так, лучшим представителем малого бизнеса в номинации «Продажа новых автомобилей» стало пермское ООО «Форвард-Авто». Также компания вместе с еще одним местным автодилером Verra показали наилучший результат в сегменте малого и среднего бизнеса в номинации «Продажа автомобилей с пробегом». Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Форвард-Авто» работает в 11 городах России, среди которых Пермь, Волгоград, Уфа, Тюмень и Сургут. Компания реализует в Прикамье автомобили Lada, Omoda, Volkswagen, JAC, Chery, Jetour, Mitsubishi и прочие. Гендиректором компании является Рустам Бахтияров.

Компания Verra была основана в 1998 году. Является официальным дилером Toyota, Lexus, Tank, Haval, GAC, Chery, Exeed и других марок. Руководит компанией Анна Бояршинова.

Национальная премия «Автодилер года» организована платформой «Авито Авто» и агентством «Автостат». В рамках проекта выбираются дилеры, автобренды и группы компаний, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания.