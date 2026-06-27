В Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях объявлялась ракетная опасность

В субботу, 27 июня, на территории Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей объявлялся режим ракетной опасности. Об этом губернаторы Вячеслав Федорищев, Евгений Солнцев и Алексей Русских сообщали в своих каналах в MAX.

Режим действовал в регионах более 1,5 часа. В Самарской области о его отмене сообщили в 06:03 (MSK+1). Глава Ульяновской области объявил о снятии режима в 06:01. В Оренбуржье отмена ракетной опасности была объявлена в 06:59 (MSK+2).

На время ракетной опасности были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска.

Руфия Кутляева