На подлете к Москве сбили семь беспилотников

Рядом с Москвой сбили семь БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

Экстренные службы работают на местах падения обломков дронов, написал господин Собянин. Над какими районами были уничтожены беспилотники, он не уточнил. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Ранее в районе московского аэропорта Внуково действовали временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщали в Росавиации. Меры действовали почти час — ведомство объявило о снятии ограничений вскоре после сообщения Сергея Собянина.