Угрозу атаки ракет объявили в Волгоградской области, небо закрыто

В Волгоградской области объявили ракетную опасность. Соответствующее предупреждение разослало МЧС.

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Спасатели настоятельно советуют обесточить жилье, перекрыть газ и воду, после чего проследовать в ближайшее укрытие. При отсутствии специализированного убежища подойдут подвалы, погреба или подземные паркинги. С собой необходимо взять документы, медикаменты и питьевую воду. Не рекомендуется приближаться к окнам, пользоваться лифтом и находиться на открытой местности.

Оставайтесь в укрытии до сигнала об отмене опасности. При необходимости звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Росавиация ввела ограничение на работу аэропорта Волгограда.

Нина Шевченко