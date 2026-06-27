Ракетную опасность объявили в Пензенской области

В Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей отключить свет, газ, воду и пройти в укрытие. Если его нет, пройдите в подвал, погреб, подземный паркинг. Возьмите с собой необходимые документы, лекарства, воду. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Избегайте открытых участков.

Не покидайте укрытие до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко