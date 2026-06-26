Бастрыкину рассказали о нехватке следователей в ДНР

В Донецке работает один межрайонный следственный отдел, следователи не справляются, им тяжело, рассказал адвокат из Макеевки (он не представился) председателю СКР Александру Бастрыкину на Петербургском международном юридическом форуме.

«Город Донецк — в нем девять районов, а рядом город-спутник, довольно-таки большой — Макеевка, население его 450 тыс., в нем пять районов. И у нас, к сожалению, один межрайонный следственный отдел… И он не только Макеевкой занимается, но вплоть до Амвросиевки», — сказал адвокат.

«Это очень большое пространство. И очень сложно работать — как адвокатам, так и следователям Следственного комитета. К сожалению, тот, кто разрабатывал структуру Следственного комитета именно на местах, мало знаком со спецификой… И всего лишь один межрайонный отдел — ну, не справляются, им тяжело… И мало того, еще и другими районами им приходится заниматься», — пояснил адвокат.

Другой вопрос, отметил он, — местных жителей практически не берут в структуры Следственного комитета в ДНР: приезжие работают год-полгода и уезжают, получается «большая текучка». «Я — адвокат, но я вижу, как от этого страдает качество следствия. Это права наших клиентов, в конце концов. Затягиваются процессы очень сильно».

«Спасибо, что вы сказали, я пометил себе, — ответил Александр Бастрыкин. — С другой стороны, у нас очень много желающих с других территорий там служить. Более того, у нас много женщин хочет служить на новых территориях». «У нас уже 22 человека погибло на новых территориях, расследуя преступления киевского режима, — отметил председатель СКР. — А по этому случаю я, конечно, разберусь».

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург