И ИИ такой молодой

Участники проходившего на этой неделе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыто признавались, что готовили тезисы для выступлений при помощи искусственного интеллекта (ИИ), но только для того, чтобы узнать, что нейросети сами о себе думают. Они обсуждали, как регулировать новые технологии, и переживали, что в будущем те будут иметь самосознание. Но будущее беспокоило не всех: глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассуждал о прошлом и уверял гостей форума (периодически в стихотворной форме), что только возвращение к идеалам СССР поможет построить сильное государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строчками из песни «И вновь продолжается бой» Александр Бастрыкин доказывал необходимость восстановить движение октябрят и пионеров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Строчками из песни «И вновь продолжается бой» Александр Бастрыкин доказывал необходимость восстановить движение октябрят и пионеров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основной темой ПМЮФ в 2026 году оказался ИИ. 25 июня о его угрозах уже высказался председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, предупредивший, что грядет пятая промышленная революция, в ходе которой человечество «окончательно потеряет контроль над искусственным сверхразумом» и станет «придатком платформ». Замглавы Минюста Олег Свириденко беспокоился из-за того, что ИИ может начать делать в России «все то, что делали иноагенты».

На следующий день дискуссии на эту тему продолжились — как во время сессий, так и в кулуарах форума. Представитель Минцифры Екатерина Ларина заявила, что уже происходит «осознание ИИ своей субъектности». «Мы видим, как искусственные агенты выступают самостоятельно, предпринимают какие-то действия, руководствуясь в том числе инстинктом самосохранения»,— отметила она. Вместе с грядущим появлением самосознания у ИИ госпожу Ларину обеспокоило также неумение нейросетей признавать свои ошибки. «ИИ никогда не скажет: "Я не знаю"»,— посетовала она, добавив, что именно поэтому он может так убедительно выдавать ложную информацию и распространять дипфейки.

«Мы вступаем в эпоху, когда увидеть — вовсе не значит поверить»,— заключила она и призналась, что даже тезисы выступления ей помогал формулировать ChatGPT.

В ходе сессии по здравоохранению замглавы Минздрава Олег Сагалай также признался, что обращался к нейросети при подготовке выступления, заметив, что ИИ «сам не очень-то хочет брать на себя ответственность за принятие клинических решений». В МВД тоже высказались на эту тему. Замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов сказал, что министерство поддерживает идею внести использование ИИ в перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступлений.

Ранее эту идею на форуме высказывали и представители СКР. Однако глава СКР Александр Бастрыкин в своей лекции, ставшей одним из самых заметных событий в заключительный день ПМЮФ, теме ИИ внимания не уделил.

Решить многие проблемы развития общества, по его мнению, помогло бы снятие моратория на смертную казнь, которое законодателями не поддерживается. «Почему Китай стал так бурно развиваться? Потому что партия поддерживает честный бизнес. А коррупционеров там расстреливают!» — заметил он.

Помимо этого, Китаю помогает, по мнению господина Бастрыкина, сформулированная государственная идеология, в которой рыночная экономика совмещена с теорией социализма. По этой причине глава СКР предложил ввести возможность госидеологии в российскую Конституцию и провести для этого референдум.

Те идеологические установки, которые сейчас транслируются в школах подрастающему поколению, господина Бастрыкина не устраивают — от «Разговоров о важном», сказал он, «нет никакого толка, а болтовней не победить преступность». Вместо этого он предложил проводить в школах «уроки мужества» и снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Глава СКР также предложил восстановить «октябрят, пионеров и комсомол», потому что о нынешнем «Движении первых» ничего не слышно. Для убедительности он даже спел строчки из песни «И вновь продолжается бой»: «И Ленин такой молодой, / И юный Октябрь впереди», а затем предался воспоминаниям о Советском Союзе уже в поэтической форме. Александр Бастрыкин продекламировал стихотворение собственного сочинения (см. вынос), в котором признался, что хочет вернуться обратно в СССР.

Юридическое форумное Хочу обратно я в Союз, в котором я родился, Стряхнув обмана тяжкий груз, от грез освободиться. От всех свобод и ипотек, от роста цен, инфляции, От словоблудия долгих рек, обмана инсталляций. От Центробанка с ключевой, растущей вечно ставкой, Как будто подлый мордобой с рычащей вечно шавкой. Хочу вернуться в прежний мир, где братство всех народов, И не богатство там кумир, и не масштаб доходов. Но есть уверенность всегда, что будущее наше Всегда зависит от труда, и завтра будет краше. И только общий честный труд, и равенство, и братство Народу счастье принесут, и наше государство. Вернет нам силою добра вновь веру в справедливость, И снова ветры Октября вернут непримиримость. К тому, кто любит угнетать, обманывать и грабить, Не у станка в цеху стоять, а работяг дурачить. И вновь проснувшийся народ вернется к высшей власти, И вновь украсит небосвод не знак наживы страсти, А звезды герба той страны, что нас соединила, Мы все в ней были рождены, и в этом наша сила. Александр Бастрыкин, 26 июня 2026 года, Санкт-Петербург

Под занавес ПМЮФ к теме ИИ вновь вернулись — сделал это режиссер Никита Михалков на собственной лекции. Причем размышлял он в этот момент о традиционных ценностях. «Нравственные идеалы должны вкладываться в гражданина, когда ему два, три, четыре года,— заявил господин Михалков.—- Если он с пяти лет сидит в гаджете с утра до ночи и играет в стрелялки, вы потом ему в пятнадцать лет про ценности нравственные можете уже не рассказывать — это бессмысленно. Одна надежда на искусственный интеллект. Но он ведь не существует сам по себе, им кто-то управляет». Проблемы с воспитанием у молодежи правильных ценностей режиссер увидел и в подходах к маркировке книг. «Мы, с одной стороны, объявляем иноагентами тех или других писателей, а с другой стороны, их книжки лежат на полке. И вместе с этим на "Трех поросятах" Михалкова (поэта Сергея Михалкова.— “Ъ”) написано, что надо быть осторожными с наркотиками, потому что там "ниф-ниф", "наф-наф" и "нуф-нуф" — наверное, там что-то нюхают. Ну это нельзя доводить все до абсурда»,— заключил он.

Полина Ячменникова; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург