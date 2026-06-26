21 благотворительная организация из Черноземья вошла в рейтинги RAEX
В рейтинги фандрайзинговых (существующих на пожертвования), а также частных и корпоративных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала за 2026 год агентства RAEX попала 21 организация из Черноземья. Это следует из данных рейтинговой группы.
Фото: Freepik
- Среди фандрайзинговых НКО в список попали 17 организаций из макрорегиона, но ни одна из них не вошла в топ-10. Выше всех расположился белгородский фонд «Святое Белогорье против детского рака» — на 59-м месте. Следом за ним находится воронежский «Добросвет» — на 60-й строчке.
- Еще два воронежских фонда — «Общие дети» и «Стеша» — оказались на 185-м и 241-м местах рейтинга соответственно. «Общественная организация инвалидов» из Липецкой области расположилась на 324-й строчке списка.
- На 329-м, 357-м и 360-м местах — белгородские «Центр паллиативной медпомощи», фонды «Синяя птица» и «Каждый особенный» соответственно. Липецкая благотворительная организация «Вместе делаем добро» — на 392-й строчке списка.
- Воронежские «Мир добрых сердец» и фонд Чижова заняли 493-е и 538-е места соответственно. На 549-м — белгородский фонд «Память», на 638-м — липецкий «Дети и родители против рака», на 664-м — орловский «Вера и возрождение», на 798-м и 832-м — липецкие организации «Сохранение нации и развитие гражданского общества» и «Школа мастеров».
- Ниже всех в Черноземье расположился «Центр помощи Юлии Немчиновой» — на 869-м месте. Всего в список попало 877 благотворительных организаций.
В рейтинг частных и корпоративных благотворительных НКО попали четыре фонда из Черноземья. Третью строчку в списке занял фонд «Милосердие» из Липецкой области.
Благотворительный фонд «Агроэко», принадлежащий одноименной ГК, из Воронежской области занял 33-е место в рейтинге. Тамбовский благотворительный фонд расположился на 52-м месте в списке.
Благотворительный фонд соцподдержки и защиты граждан «Милосердие» из Белгородской области занял 157-е место в списке. Всего в рейтинге фигурирует 213 организаций.
Рейтинг включает зарегистрированные в России благотворительные некоммерческие организации (НКО). Оценка проводится по трем группам показателей. Это масштаб деятельности, информационная прозрачность (полнота и качество раскрытия информации) и признание достижений обществом, а также активность НКО в медиапространстве. Для рейтинга использовались данные из общедоступных источников, а также проводилось анкетирование благотворительных организаций.
Первое место в рейтинге фандрайзинговых НКО занял столичный «Русфонд», а второе — Российский красный крест. Список частных благотворительных организаций возглавил московский фонд Потанина. Второе место досталось столичному фонду «Вклад в будущее».