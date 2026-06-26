В Прикамье стала известна тройка кандидатов от «Партии пенсионеров» в Госдуму

Всероссийский съезд «Партии пенсионеров» определил выдвиженцев на выборы в Госдуму. Партсписок «пенсионеров» на выборах в Госдуму возглавит бывший замглавы Перми Алексей Грибанов. Сейчас он возглавляет реготделение партии в Прикамье и работает руководителем департамента в ИД «Методист». Вторую строчку в списке займет домохозяин Дмитрий Петухов, третью — главный специалист филиала ПАО СК «Росгосстрах» Ирина Казанцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эти же кандидаты выдвинуты «Партией пенсионеров» и по одномандатным округам. Господин Грибанов пойдет на выборы по округу № 65 (Кудымкарский), господин Петухов будет представлять «пенсионеров» в округе № 62 (Пермский), а госпожа Казанцева в округе. № 64 (Кунгурский). По округу № 63 (Чусовской) от партии выдвинута самозанятая Галина Автухович.