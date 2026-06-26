Рынок труда ждет обновления

Доля молодежи, занятой на рынке труда Самарской области, снижается и достигла в последние годы рекордно низкого значения. Стремясь решить проблему, предприятия совместно с учебными заведениями запускают партнерские программы, внедряя концепции «бесшовного» обучения от школы и до трудоустройства молодых специалистов. Помимо этого, бизнесу предстоит трансформироваться, чтобы соответствовать ценностям и запросам современной молодежи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Самарской области средний возраст работающих граждан вырос почти на два года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Самарской области средний возраст работающих граждан вырос почти на два года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Демография диктует правила

В Самарской области уменьшается доля молодежи — сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет, занятой на рынке труда. Об этом говорят статистические данные о занятости населения региона Самарастата.

В настоящее время в регионе, как и во всей стране, фиксируется низкий уровень безработицы. Одновременно с этим идет сокращение численности рабочей силы. Если в 2021 году на рынке были заняты 1701,2 тыс. человек, то к 2024 году показатель уменьшился до 1671,7 тыс.

Число безработных за тот же срок сократилось вдвое. В 2017 году их насчитывалось 72,7 тыс. человек. К началу 2025 года число безработных составляло 33,7 тыс.

Одновременно с этим частный сектор экономики продолжает наращивать совокупную численность сотрудников. Так, с 2017 по 2024 годы доля государственных организаций на рынке труда упала с 24,9% до 22%, тогда как доля частных компаний поднялась с 52,8% до 60,7%.

Все более серьезным вызовом для рынка труда в последние годы становится сокращение доли молодежи в числе активных участников рынка труда. Речь идет о людях в возрасте 20-29 лет. За восемь лет доля занятых этой группы Самарской области снизилась с 18,4% до 11,6% от общего числа работающих граждан. В большинстве остальных возрастных групп с 2017 по 2024 году доля, напротив, росла. Причем это коснулось и подростков, и людей старшего поколения. Единственной возрастной группой помимо 20-29-летних, где зафиксировано снижение, стали люди 50-59 лет. Их доля снизилась с 23,1% до 21,9%.

В целом, структура занятости смещается в сторону более возрастных групп. Доля работников 30–39 лет выросла с 27,8% до 29,4%, 40–49 лет — с 24,6% до 27,2%, 60–69 лет — с 5,7% до 9,1%. Средний возраст занятого в Самарской области увеличился с 41,5 года до 43,3 лет.

Основная причина старения рабочей силы — в демографических процессах и снижении численности жителей региона. Напомним, в 1991 году в Самарской области проживало 3,247 млн человек. К началу 2020 года численность снизилась до 3,206 млн. Впрочем, эта проблема характерна для страны и мира в целом.

В министерстве образования Самарской области рассказали о снижении числа учеников в региональных школах. Через несколько лет им предстоит выйти на рынок труда, что опять же повлияет на долю молодых сотрудников в общем объеме занятых.

Из-за спада рождаемости с 2017 года прогнозируется среднегодовое сокращение числа учеников на 2%. «К 2030 году численность контингента школ сократится до 327,5 тыс. человек, что на 9% ниже, чем в 2024 году. Вместе с тем, в Самарской области прогнозируется увеличение числа обучающихся 9 классов к 2030 году на 13,4%, и их общая численность предполагается чуть более 39 тыс. чел. Прогнозная численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях к 2030 году будет составлять от 95 до 98 тысяч человек», — рассказали в региональном минобре.

Настройка под зумеров

Сложности с привлечением молодежи связаны сразу с несколькими факторами. Одна из них — необходимость для бизнеса меняться в соответствии с запросами молодежи. На рынке труда, где спрос превышает предложение, компаниям приходится уделять больше внимания потребностям сотрудников. Это касается не только размера заработной платы, но и выстраивания комфортного климата в коллективе, организации труда, а также разработки ценностного предложения, которое должно совпасть с потребностями молодых сотрудников.

«Демография играет роль: поколения, входящие на рынок труда, численно меньше, чем старшие возрастные группы. Но списывать все только на демографию неправильно. Часто проблема в том, что условия работодателя не соответствуют ожиданиям молодых специалистов, низкая стартовая зарплата, отсутствие обучения, неясные перспективы, жесткий график, слабая коммуникация руководителей. Молодые сотрудники не хотят терпеть токсичную среду или многолетнее ожидание повышения „за выслугу лет“», — рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Однако сокращение доли молодежи может касаться не всех отраслей экономики. На это влияет привлекательность профессий для молодежи и потребность отраслей в «новой крови». Так, традиционно дефицит кадров испытывают реальные сектора экономики, включая промышленные предприятия, АПК, а также медицина и педагогика. В частности, по информации Министерства труда, в число наиболее востребованных профессий входят операторы различных станков, слесари, сварщики, швеи, агроинженеры и другие специализации. При этом в части высшего образования спросом традиционно пользуются направления юриспруденции, экономики и управления.

Впрочем, многие профессии из числа востребованных регионом и страной остаются популярными и среди молодежи. А некоторые специальности из числа тех, что наиболее необходимы на рынке труда, в первую очередь, инновационные и технологичные, весьма популярны у будущих специалистов. Например, к таким можно отнести сектор IT в части работы с искусственным интеллектом, а также специальности, связанные с управлением и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов.

«Остро проблема выражена в отраслях, где высокая нагрузка, есть сменный график, физический труд или невысокая стартовая оплата. Несколько легче привлекать молодежь в IT, цифровые сервисы, маркетинг, финансы, креативные индустрии и современные технологические проекты, где быстрее виден карьерный и зарплатный рост», — подверждает Марчел Кырлан.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н. Сергея Толкачева, молодежь хочет видеть, куда она идет. «„Технологичность“ играет значительную роль. Четкие карьерные треки, программы стажировок, менторство — это важно. Возможность частичной или удаленной работы, гибкий график, баланс между работой и личной жизнью также высоко ценится среди молодых людей. Важно предложить конкурентный пакет, который может включать ДМС, оплату обучения, компенсацию спорта», — считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н. Сергей Толкачев.

Профориентацию вводят с детства

Привлекать молодых специалистов на различные предприятиям непросто, так как выпускники учебных заведений часто недостаточно осведомлены о том, как работает реальное производство. Поэтому сейчас широко внедряются программы «бесшовного образования». Они предполагают, что ознакомление и постепенный вход в профессию начинается со школы, а затем продолжается в средних профессиональных и высших учебных заведениях.

Такой подход считается одним из самых действенных в нынешних экономических условиях. «Молодежь, еще будучи студентами, может познакомиться с потенциальным работодателем, понять специфику его деятельности, продемонстрировать свои навыки. Для компаний это возможность „вырастить“ себе кадры „под свои задачи“ и заранее оценить будущих сотрудников», — говорит он.

Впрочем, как подчеркивает Марчел Кырлан, важно, чтобы работа в этом направлении была системной. «Совместные проекты бизнеса с вузами и колледжами не должны сводиться к формальным лекциям и разовым мероприятиям. Эффективны оплачиваемые стажировки, целевые программы подготовки, производственные практики с реальными задачами, наставничество от сотрудников компании, проектные лаборатории, базовые кафедры и программы, после которых студент получает не абстрактный сертификат, а понятное предложение о работе», — отмечает он.

Подобные программы реализуют в регионе. По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в 2025 году в профориентационных мероприятиях службы занятости «Старт в профессию», «Формула будущего» участвовали более 31 тыс. школьников. Еще 4,5 тыс. студентов посетили занятия, направленные на разрешение личностных проблем, связанных с построением профессиональной траектории. Еще 300 молодых граждан прошли профессиональные пробы. Каждому участнику организованы три профессиональные пробы по востребованным на рынке труда направлениям: «Оператор БПЛА», «Младший медицинский персонал», «Веб-дизайн», — рассказали в ведомстве.

Действуют и программы для тех, кто переезжает в Самарскую область. Так, финансовую поддержку получили 154 человека из числа молодежи, переселившиеся для трудоустройства в Самарскую область из других субъектов РФ.

«Впервые на двух площадках была проведена Самарская выставка профессий, в которой приняли участие более 30 организаций, представившие более 40 моделей рабочих мест. В мероприятиях выставки приняли участие более 3,5 тыс. человек», — комментируют в минтруда.

Анастасия Гримашевич