Черноземье 28.06.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 29 июня Австралийский доллар 104,2883 Английский фунт 101,7361 Белорусский рубль 88,1202 Гонконгский доллар* 62,5947 Дирхам ОАЭ 104,2883 Доллар США 15,8758 Евро 21,5347 Индийская рупия** 16,5822 Казахстанский тенге** 64,1679 Канадский доллар 24,8176 Китайский юань 36,2061 СДР 104,2883 Сингапурский доллар 59,4378 Турецкая лира* 74,6924 Украинская гривна* 83,1529 Шведская крона* 78,9617 Швейцарский франк 95,3255 Японская иена** 11,3359 *За 10. **За 100.