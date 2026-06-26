Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 27–28 июня

Австралийский доллар 104,2883
Английский фунт 101,7361
Белорусский рубль 88,1202
Гонконгский доллар* 62,5947
Дирхам ОАЭ 104,2883
Доллар США 15,8758
Евро 21,5347
Индийская рупия** 16,5822
Казахстанский тенге** 64,1679
Канадский доллар 24,8176
Китайский юань 36,2061
СДР 104,2883
Сингапурский доллар 59,4378
Турецкая лира* 74,6924
Украинская гривна* 83,1529
Шведская крона* 78,9617
Швейцарский франк 95,3255
Японская иена** 11,3359

*За 10. **За 100.