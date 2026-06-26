Пермское УФАС предупредило сеть АСЗ «Ликом» о недопустимости нарушения закона

Управление антимонопольной службы по региону рассмотрело жалобы на резкий рост цен на бензины на сети АЗС «Ликом». Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проверки было установлено, что розничные цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, которые продаются на заправках «Ликом», с 22 по 26 июня выросли в среднем на 20 руб. за литр. «При этом анализ состояния конкуренции на розничном рынке реализации автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в границах присутствия ряда АЗС «Ликом», расположенных на территориях различных муниципальных образований Пермского края, показал наличие их доминирующего положения (рыночная доля 100%)», - сообщается в релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

УФАС считает, что резкое повышение цены на востребованный товар в условиях, когда другие продавцы вводят ограничение на его продажу в рознице при ажиотажном спросе, свидетельствует об установлении экономически необоснованной цены. Антимонопольный орган предупредил продавцов сети о недопустимости нарушения закона «О Защите конкуренции». Также ведомство в ежедневном режиме проводит мониторинг цен на автомобильное топливо на региональном розничном рынке нефтепродуктов, а также в мелкооптовом сегменте. Также ФАС изучает цену у независимых участников регионального рынка — «Нефтехимпром», VV, «Экойл», «Петроль» и других.