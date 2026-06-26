Человечки — это звучит гордо

В международном прокате идет «День разоблачения» (Disclosure Day) Стивена Спилберга. Посмотрев фильм, Михаил Трофименков оказался в затруднительном положении. Смеяться над 79-летним патриархом кинофантастики грешно, а говорить о «Дне» всерьез просто смешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «День разоблачения»

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «День разоблачения»

Фото: Universal Pictures

Несмотря на то что Спилберг — верный сторонник Демократической партии и чуть ли не режиссировал ее катастрофический съезд в 2024 году, президент Трамп сделал все возможное для актуальной рекламы фильма. Распорядился о публикации вполне бессмысленных правительственных отчетов об изучении НЛО: действие «Дня» крутится как раз вокруг похищения таких же, но страшно засекреченных файлов. Ну, еще и создал ударами по Ирану международную атмосферу, адекватную фону «Дня»: там мелькают обрывки сообщений о военном мятеже в Северной Корее, самом серьезном ядерном противостоянии со времен Карибского кризиса и тотальном закрытии границ в мире.

Спилбергу — 79, и файлы, которые специалист по кибербезопасности Дэниел (Джош О’Коннор) ворует у всемогущего и безжалостного «ордена» «Варденс», охватывают 79 лет. Режиссер — ровесник, с разницей всего в несколько месяцев, известному каждому американцу розуэлльскому инциденту — крушению летающей тарелки.

По одной версии, с тех пор инопланетяне правят Америкой. По другой, которой придерживается Спилберг,— злые люди периодически тарелки сбивали, а выживших человечков зверски пытали.

Конечно, надо обладать дьявольской режиссерской наглостью, чтобы на 79-м году существования уфологии всерьез экранизировать классику конспирологических домыслов.

Короче говоря, существует храм тьмы «Варденс» во главе с суровым бородачом Ноем (Колин Ферт). И, условно говоря, храм света, который воздвигают сторонники чернокожего Хьюго (Колман Доминго) ради публикации краденых файлов. Два мага, черный и белый, время от времени телепатически встречаются друг с другом и обмениваются претензиями. Ной уверен, что правда об НЛО разрушит мир. Хьюго попрекает бывшего начальника отсутствием эмпатии как «эволюционного преимущества» и грубостью с подчиненными.

Сомнения в необходимости публикации испытывает и Джейн (Ив Хьюсон), подруга Дэниела и экс-послушница монастыря. Тут Спилберг нежданно обратился к католическому богословию. Матушка-настоятельница убедит Джейн, что Бог любит всех, а не только людей. В голове у Джейн тоже крепко наследил Ной: ради избавления от морока ей приходится прокалывать себе ладонь распятием.

Несмотря на религиозный пафос и апокалиптические интонации, фильм комфортабельнее всего воспринимать как комедию абсурда и относиться к нему по принципу «верую, ибо абсурдно».

Сценарий переписывался сорок раз, в итоге в нем не осталось ни единой логической связки. «Тесные контакты третьей степени» (1977), уфологическая классика Спилберга, тоже не отличались внятностью, но в них хотя бы была наивная торжественность «нью эйдж».

Здесь же сплошной балаган где-то между «Людьми в черном» и «Битвой экстрасенсов». Прелестной птичке-кардиналу достаточно прочирикать несколько нот незадачливой ведущей сводки погоды Мэгги (Эмили Блант), чтобы она заговорила по-русски и корейски, зачирикала в прямом эфире и научилась превращаться в кого угодно, включая покойную жену Ноя. Мэгги станет наравне с Дэниелом еще одной дичью для полчищ незадачливых людей в черном. Почему птичка выбрала именно ее и почему откровение об инопланетянах должно облететь мир из захолустной телестудии в Канзас-сити, непонятно, да и не важно. Важно, что корейские солдаты сразу узнают из своих смартфонов, что не одиноки во вселенной, и расхотят воевать.

Помимо чудо-птички в фильме фигурирует некий ромбовидный предмет инопланетного происхождения. Точнее, три идентичных предмета. Но один украл Дэниел, второй лежит у Ноя в морозилке, а третий, наверное, просто сломался или Спилберг про него как-то по ходу забыл. Предмет — чистая палочка-выручалочка. С его помощью плохие люди могут проникать в голову к хорошим, а хорошие делаться невидимыми для преследователей (дорогого стоит раздающийся с обезлюдевшего экрана радостный вопль «Нас не видно!») и вызывать стертые воспоминания, как в детстве их навещали во сне олени, лисы и еноты, конечно же оказавшиеся нашими братьями по разуму.

Но самым магическим объектом оказываются пожарные машины, на которых группа Хьюго колесит по Америке. Ведь пожарные машины никто, даже люди в черном, не останавливает. Видать, Спилберг в детстве больше всего любил играть в машинки, а инопланетяне восстановили стертую память об этом.

Михаил Трофименков