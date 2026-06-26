В Оренбурге перекроют шесть улиц из-за Дня молодежи

В Оренбурге 27 июня ограничат движение на шести улицах из-за празднования Дня молодежи. Такую информацию приводит мэрия города.

Перекрытие дорог будет длиться с 13:00 до 23:00. Автобусы, чьи маршруты проходят через улицы в центре города, пустят в объезд. Жителей города попросили отнестись с пониманием к вводимым мерам.

Ограничения коснутся улиц Цвиллинга (от Постникова до Фадеева), проспекта Паркового, улиц Советской, Профсоюзной, Володарского и Матросского переулка. В связи с этим автобусы №2, 19, 47, 48, 51Н, 52Н, 57Н, 63Н, 65Н и 84Н будут двигаться по Краснознаменной с выездом на Комсомольскую, а затем вернутся на Володарского.

Яна Вежлева