Экс-глава вышел за площадь

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокуратуры к администрации Александровского округа и ИП Руслану Волику, экс-главе Всеволодо-Вильвенского поселения. Первая инстанция признала недействительным договор аренды, заключенный между местными властями и бизнесменом, в отношении земельного участка у Александровских озер. Предприниматель получил землю в аренду без торгов, поскольку на участке расположен гостевой дом. Как следует из решения, суд согласился с прокуратурой в незаконности этого решения, поскольку площадь участка более чем в 170 раз превышает площадь расположенного на нем объекта. Юристы считают, что, несмотря на решение суда, господин Волик может требовать у администрации участок, но его площадь должна быть уменьшена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление к администрации Александровского округа и индивидуальному предпринимателю Руслану Волику было принято к производству Арбитражным судом Пермского края в июне 2025 года. Надзорный орган требовал признать недействительным договор аренды от 16 октября 2024 года, заключенный между муниципалитетом и предпринимателем, а также применить последствия недействительности сделки. Согласно документу, господин Волик получил в аренду земельный участок площадью более 17,2 тыс. кв. м на 49 лет. Договор аренды был заключен без конкурсных процедур, поскольку на спорном участке к тому моменту находилось здание гостиничного дома площадью чуть больше 100 кв. м.

Согласно публичной кадастровой карте, спорный земельный участок находится на территории Переломного и Южно-Шавринского карьера на берегу озера Глубокого. Он относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешенный вид пользования под строительство четырех гостиничных домиков. Кадастровая стоимость участка составляет 1,99 млн руб. Как следует из данных 2ГИС, по указанному адресу находится спортивно-туристическая база отдыха.

Руслан Волик был главой Всеволодо-Вильвенского городского поселения, расположенного недалеко от Александровских озер. Эту должность он занимал в 2008–2013 годах. Сейчас ему принадлежит база отдыха «Озеро Глубокое». Согласно информации со страницы «ВКонтакте», база включает в себя несколько модульных домов гостиничного типа с рекреационной инфраструктурой (мангальные зоны, шезлонги, водные качели, вышки для прыжков в воду, тарзанки). Господин Волик является также владельцем 100% долей в ООО «Жемчужина карьеров», которое занимается оказанием гостиничных услуг. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2025 год составила 5 млн руб., чистая прибыль — 254 тыс. руб.

Свою позицию прокуратура свела к тому, что площадь земельного участка превышает площадь расположенного на нем объекта недвижимости в 170 раз. В документах об аренде земли также отсутствует обоснование такого решения. При этом, согласно законодательству, предприниматель мог получить в аренду на льготных условиях лишь землю такой площади, которая необходима для нормальной эксплуатации расположенного на ней объекта. Предоставление 17,2 тыс. кв. м земли прокуратура посчитала несоразмерным.

Ответчики с этим обоснованием не согласились. По мнению Руслана Волика, площадь земельного участка является соразмерной объекту недвижимости. Он указал, что на территории планируется возвести еще четыре гостевых дома и установить 17 двухэтажных модульных гостиниц, две бани, обустроить подъездные пути, а также установить систему видеонаблюдения и провести электропитание. Это, с учетом рельефа местности, требует большей площади земельного участка. Администрация поддержала позицию предпринимателя.

В итоге суд первой инстанции с позицией ответчиков не согласился. Как указано в мотивировочной части решения, для приобретения права на земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости определенной площади предприниматель должен был доказать, что ему необходим надел именно этого размера. Таких доказательств представлено не было. Напротив, в ходе землеустроительной экспертизы было установлено, что участок предоставлен в аренду ответчику в размере, существенно превышающем площадь здания на нем и необходимом для его эксплуатации. Так, суд признал недействительным договор аренды и применил последствия недействительности сделки, обязав Руслана Волика возвратить земельный участок администрации.

Советник юридической фирмы INTELLECT Дмитрий Абросимов говорит, что шансы на пересмотр настоящего решения в апелляционной инстанции минимальны. По его словам, принятый судебный акт основан на устоявшейся правоприменительной практике. Эксперт отметил, что вспомогательные объекты и благоустроенные зоны (в том числе беседки, бани и подъездные пути) не могут служить основанием для получения без торгов участка большей площади.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что ответчик имеет право требовать от администрации предоставления ему земельного участка для эксплуатации построенных на земле зданий. Но его площадь при этом должна быть уменьшена до соразмерной. «Решение суда никак не влияет на права ответчика на расположенные на участке здания. Их самовольными постройками никто не признавал и эксплуатировать не запрещал. В этом случае договор аренды будет законным, и ответчик может продолжить свою деятельность»,— подчеркнул юрист.

Анастасия Леонтьева