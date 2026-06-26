Самарские силовики опросили партнера бывшего топ-менеджера «Роснано»

Как стало известно «Ъ», силовики заинтересовались самарским бизнесменом Александром Розенцвайгом. Представители разных силовых ведомств изучают действия предпринимателя в рамках одного из уголовных дел, связанных с «Активкапитал банком».

По информации «Ъ», господин Розенцвайг был опрошен силовиками рано утром 24 июня у себя дома. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментируют. О каких-либо возбужденных уголовных делах в отношении господина Розенцвайга не сообщалось. Получить его комментарий также не удалось.

Сейчас СУ СК по Самарской области ведет масштабное расследование деятельности ОПГ «Сиротинские». Главарь банды Игорь Сиротенко скрылся за границей и возвращаться в Россию не планирует. При этом «дело Сиротенко» набирает обороты. Некоторые участники группировки получили реальные сроки, возобновлены уголовные дела 90-х годов.

В марте 2018 года «Активкапитал банк» лишился лицензии ЦБ РФ. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае 2018 года суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. Общая сумма задолженности перед кредиторами превысила 25 млрд руб. В сентябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил бывшего совладельца рухнувшего «Активкапитал банка» Григория Оганесяна к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, незадолго до отзыва в 2018 году у кредитного учреждения лицензии финансист совместно с бизнесменом Амбарцумом Меликяном вывели из банка по фиктивным кредитным договорам около 4 млрд руб. Тогда же появилась информация, что среди потерпевших вкладчиков оказалась супруга Александра Розенцвайга Маргарита Лукина.

По имеющимся данным от источников в правоохранительных органах, в 2018 году представители ОПГ «Сиротинские» якобы вымогали с руководителя обанкротившегося «Активкапитал банка» Григория Оганесяна средства. После этого банкир смог организовать передачу членам банды залогового имущества — одной из московских гостиниц. В настоящее время эти факты изучает следствие.

По данным КАД ВАС, в 2020 году финансовый управляющий банкротящегося экс-руководителя «Активкапитал банка» Григория Оганесяна пытался оспорить его сделки с Маргаритой Лукиной по перечислению ей в общей сложности 180 млн руб. Заявлялось о пяти фактах перечисления средств со счета Григория Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке», совершенных в ноябре 2018 года — спустя восемь месяцев после отзыва лицензии у «Активкапитал банка».

Александр Розенцвайг является давним партнером одного из создателей ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) Владимира Аветисяна, бывшего зампреда правления «Роснано». Вместе с ним он контролирует ООО «Смартли», которое через 78,82% акций владеет «Самараэнерго».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит доля в некоторых компаниях (ООО «АРЭС», ООО «База», ООО «Галактика»), бенефициаром которых является Владимир Аветисян.