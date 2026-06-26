Количество нижегородцев в теневой занятости сократилось на 21,5% с 2025 года

В Нижегородской области сокращается количество людей, вовлеченных в теневую занятость. По последним данным, таких работников в регионе 314 тыс. — это на 21,5% меньше, чем в 2025 году (400 тыс. человек). Об этом сообщил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин на открытии федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».

«Сейчас в экономически активном возрасте 19-59 лет в Нижегородской области находится 1,5 млн человек. В среднем мы трудоустраиваем порядка 10 тыс. человек в месяц. Если раньше с вовлеченными в теневую занятость никто не взаимодействовал, потому что хватало активного рынка труда, то сейчас мы ищем тех, кто активно не ищет работу, и предлагаем им ее», — прокомментировал министр.

Анастасия Титова