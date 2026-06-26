Bearwolf, выставка Глеба Богомолова и «Мементо» Кристофера Нолана

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать выступления Bearwolf и группы «Авангард Леонтьев». В музеях — посетить выставку портретов от уральских художников «Лица» и «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». В кино — посмотреть фильмы «Итальянец», «Мементо» и классические советские мультфильмы. Кого-то ждут фестиваль молодой уральской музыки и ярмарка у Ельцин-центра. Лекторы расскажут о знаковых свердловских рок-группах и российском медиа-арте. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты Во дворе музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» 2 июля пройдет концерт группы «Авангард Леонтьев». В программе — любимые песни и необычные музыкальные композиции. Специальный гость вечера — Letanina. Стоимость билета — 200 руб. В Екатеринбурге на летней эстраде Литературного квартала 2 июля состоится шоу барабанов «Чувство ритма». В программе — авторские аранжировки киномузыки, этнические и оркестровые ударные инструменты, а также завораживающее звучание ханга. Выступление откроет фестиваль музыки под открытым небом «ВоздухФест». Стоимость билета — 700 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Василевская (Bearwolf)

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Валерия Василевская (Bearwolf)

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В концерт-холле «Свобода» 3 июля выступит Bearwolf. Исполнительница стала популярной в социальных сетях, а ее танцевальные треки зачастую обращаются к фольклорным и фэнтезийным мотивам. Билеты — от 2,6 тыс. до 7,1 тыс. руб.

Выставки и экскурсии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Лица» в Международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Стефания Автомонова Выставочный проект «Лица» в Международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Стефания Автомонова В центре искусств «Главный проспект» работает выставка «Лица» — проект, объединяющий портретную живопись уральских художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. В экспозиции представлено около 160 произведений 50 авторов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» с 27 июня открывается выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». Это художник-философ, создавший мифологию собственного творчества. В качестве основного приема в его живописи работает палимпсест — новый текст, написанный поверх старого. За счет этого картины художника обретают многослойную структуру, смешивая отпечатки различных культур. Вход по билету в музей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Фундаментальный лексикон"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Фундаментальный лексикон"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В галерее «Синара Арт» 27 июня пройдет встреча-разговор об искусстве Ильи Кабакова в рамках выставки «Фундаментальный лексикон». Участники обсудят представленные на выставке работы, а модератор Анастасия Крохалева расскажет о других произведениях художника и их смыслах, опираясь на диалоги художника с Борисом Гройсом. Билеты — 500 руб. Библиотека им. В. Г. Белинского 27 июня приглашает на краеведческие прогулки по ул. Малышева. Участникам экскурсии расскажут про историю взлета и падения одной из крупнейших в Российской империи банкирско-комиссионных контор, фотомастерскую столетней давности и паровоз, который ходил по Покровскому проспекту. Билеты — 400 руб. В Музее Бориса Ельцина 3 июля состоится экскурсия «Герой не моего времени». Участники обсудят, как формируются образы героев XX века — от реальных людей до вымышленных персонажей, и как меняется их восприятие с течением времени. Стоимость билета — 500 руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра 28 июня пройдет показ классических советских мультфильмов. В программе — работы Юрия Норштейна, Валерия Угарова, Идеи Гаранина, Анатолия Петрова, Владимира Тарасова, Эдуарда Назарова, Гарри Бардина, Василия Кафанова, Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Показ организован в честь 90-летия студии «Союзмультфильм». Вход свободный, по регистрации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом кино в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дом кино в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Доме кино 30 июня состоится показ фильма «Итальянец». Главный герой — молодой иммигрант Фаим, работающий смотрителем в римском музее и мечтающий о карьере музыканта. На одном из концертов он встречает девушку Азию — свою полную противоположность, и между ними вспыхивает сильное чувство. Теперь герою предстоит разобраться, как соединить любовь с традиционным укладом мусульманской семьи. Стоимость билета — 400 руб. В кинозале Ельцин-центра со 2 июля показывают фильм Аньес Варда «Клео от 5 до 7». Картина, снятая в стилистике французской «новой волны», рассказывает о женщине, ожидающей диагноз врача и открывающей для себя повседневную жизнь Парижа. События разворачиваются в реальном времени с 5 до 7 вечера. Показ проходит на французском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра со 2 июля начнутся показы фильма Кристофера Нолана «Мементо». Главный герой пытается найти убийцу своей жены. Поиск усложняется тем, что у него редкая форма амнезии, и все случившееся он забывает каждые 15 минут. Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 300 до 400 руб.

Фестивали В Верхней Туре 27 июня пройдет летний индустриально-популярный фестиваль «Синергия фест». В программе — концерт на деревянных струнных инструментах, коллективное восстановление старинного дома, лекции о зеленом наследии Урала, мастер-классы художников и прогулка по городу с реставратором. Вход на фестиваль бесплатный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Лето на заводе"

Фото: Ева Коршунова Фестиваль "Лето на заводе"

Фото: Ева Коршунова В рамках фестиваля «Лето на заводе» в Сысерти 27 и 28 июня пройдет фестиваль молодой уральской музыки. В программе — концерты групп «Синдром главного героя», drunken, Runway53,«Ссонипрости», «Невесом,» «Марево» и других. Организаторы также анонсировали кинопоказы о рок-культуре 80–90-х, лекции, дегустацию кофе и лимонадов, театральные перформансы и детскую программа. Стоимость билетов — от 300 до 600 руб. На площадке у входа в Ельцин-центр 28 июня пройдет ярмарка «Выходные в городе». В программе — книжная ярмарка, маркет винила, цветочный рынок, сувенирная продукция, еда и напитки. В рамках лекционной программы гостям расскажут о работе лайфстайл-медиа, о феномене вагнеризма и о том, как город в литературном произведении помогает задавать тон всему тексту. На мастер-классах можно попробовать разные виды чая, приготовить летние кофейные напитки и научиться собирать букеты. Вечер завершит виниловый сет «Музыка в городе». Вход на некоторые мероприятия ярмарки свободный, на другие — по билетам или предварительной регистрации. Во дворе Музея андеграунда 3 июля пройдет фестиваль лейбла Shabash Records. Выступят исполнители «Два обреза», «Размаха», Taina, Эак Жак и другие. «Их объединяют свобода самовыражения и безумие вне правил»,— указано в анонсе. Билеты — 1,5 тыс. руб.

Лекции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Рок-зал Музея андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ В рок-зале Музея Андеграунда 2 июля состоится лекция «Раскол "Слепого Музыканта". Как из школьной команды сформировались две самые знаковые для Свердловска группы». Исследовательница Кайя Богданова расскажет историю свердловских групп «Урфин Джюс» и «Трек»: как ученики 45-й школы стали звездами рок-сцены, с какими трудностями столкнулись в начале 80-х и какие композиции принесли им известность. Стоимость билета — 500 руб. В галерее «Синара Арт» 2 июля пройдет лекция Анастасии Крохалевой «Новейшая история российского медиа-арта». Лектор расскажет о российских художниках, работающих с технологическим искусством, и о влиянии цифровых технологий на современное искусство. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина