Пингвины Гумбольдта вылетели из Владивостока в океанариум Оренбурга

Четыре пингвина Гумбольдта накануне вылетели из Владивостока для переезда в океанариум Оренбурга, который планируют открыть этим летом. За отправкой птиц проследил Приморский Россельхознадзор.

Два самца и две самки раньше находились на содержании в Приморском океанариуме — самом крупном в России. 26 июня они вылетели из аэропорта Владивостока в Оренбург. Пингвины Гумбольдта считаются редкими краснокнижными птицами.

Всего в новом океанариуме поселятся порядка 3 тыс. редких обитателей. В их числе — кубинские крокодилы, капибары, акулы, тропические рыбы. Все они будут жить более чем в тысяче километров от ближайших морей. Планируется, что объект станет крупнейшим океанариумом Южного Урала. Точная дата открытия пока не сообщается, ранее стало известно, что он начнет работу этим летом.

Яна Вежлева