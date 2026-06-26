Скандалы вывели корону на чистые цифры

Карл III и принц Уильям впервые в истории британской королевской семьи раскрыли суммы уплаченных налогов. По данным Bloomberg, за прошедший финансовый год монарх добровольно перечислил государству 13 млн фунтов (около $17 млн). Наследник престола в свою очередь заплатил почти вдвое меньше — в районе 7,5 млн фунтов (более $9,9 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Британские монархи добровольно платят налоги с 1992 года. Такое решение приняла Елизавета II после пожара в Виндзорском замке. Политолог Андрей Куликов считает, что британский монарх решил опубликовать финансовую отчетность именно сейчас из-за усиления внимания к расходам Виндзоров. Все это происходит на фоне череды скандалов, связанных с королевской семьей:

«Последние месяцы и даже годы британскую монархию сотрясали постоянные скандалы. Главный из них — история с теперь уже бывшим принцем Эндрю, замешанным в деле Эпштейна. Тут также можно вспомнить перипетии вокруг жизни принца Гарри. Со всех сторон монархию подпирают имиджевые и другие кризисы, и на этом фоне требовались усилия.

Карл III выбрал раскрытие налогов, которые он платит. Если говорить о цифрах, они сравнительно небольшие. Королевская семья и ее два ключевых представителя точно не попадают в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Указанные налоги в 15 и более раз ниже, чем у крупнейших физлиц-налогоплательщиков страны».

Одновременно стало известно, что британские власти сократят Суверенный грант — бюджетное финансирование официальных обязанностей королевской семьи. В следующем году он уменьшится со 138 млн до 100 млн фунтов (с $182,5 млн до $132 млн). Среди причин Bloomberg называет завершение реконструкции Букингемского дворца.

Впрочем, по данным издания, Карл III и королева Камилла после завершения работ не станут использовать его как личную резиденцию. Вероятно, дворец после реставрации большую часть времени будет использоваться как музей, уверен британский журналист Марк Григорян:

«Конечно, история с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором — тяжелый удар по репутации. Но есть еще тема, связанная с королевской семьей, которая продолжается год за годом, десятилетие за десятилетием. Это тема их трат и роскошной жизни.

Чтобы уменьшить количество шика, королевская семья решает не возвращаться в Букингемский дворец. Следующий вопрос: что теперь с ним, на ремонт которого потрачены сотни миллионов фунтов? Видимо, он останется в собственности, но будет чаще и дольше использоваться как музей».

Основной личный доход Карл III приносит герцогство Ланкастерское. В отчетном году монарх получил от него 26,5 млн фунтов (около $34 млн). Наследный принц Уильям финансируется за счет герцогства Корнуолл и, как утверждает его канцелярия, платит максимальную ставку со всех личных доходов.

Андрей Дубков