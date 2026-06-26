Огонь, вода и алюминиевые трубы

«Русал» (MOEX: RUAL) может направить принадлежащие ему 9,64% в «РусГидро» (MOEX: HYDR) на увеличение доли в совместном с ней Богучанском энергометаллургическом объединении (БЭМО) либо на выкуп долей в ГЭС, которые поставляют электроэнергию его заводам в Иркутской области и Красноярском крае. «РусГидро», по решению правительства, не будет платить дивиденды до 2029 года. Стоимость доли «Русала» в «РусГидро» составляет около 13 млрд руб., что значительно ниже цены покупки пакета акций, говорят аналитики, но обмен акциями с энергохолдингом на долю в БЭМО считают маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Русал» рассматривает различные варианты сделок с принадлежащим ему пакетом акций «РусГидро» (9,64%). Об этом гендиректор алюминиевого производителя Евгений Никитин сообщил на годовом собрании акционеров 25 июня, передает «Интерфакс».

En+ Group — третий по величине акционер «РусГидро». С 2006 года «Русал» и «РусГидро» стали партнерами по проекту Богучанского энергометаллургического объединения, куда входят Богучанская ГЭС (3 ГВт) и Богучанский алюминиевый завод (по 50% у каждой стороны).

В переговорах с «РусГидро» обсуждается увеличение доли в БЭМО, заявил Евгений Никитин. Доля в «РусГидро», добавил он, может быть также задействована для выкупа долей в ГЭС, которые поставляют электроэнергию заводам «Русала» в Иркутской области и Красноярском крае.

«Русал», как сообщил глава компании, приобретал долю в «РусГидро» не в спекулятивных целях, а для участия в совете директоров и влияния через него на вопросы обеспечения заводов электроэнергией, понимания инвестпрограммы «РусГидро».

«Русал» приобрел долю 4,35% «РусГидро» (19,12 млрд акций) у титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» в апреле 2021 года. Стоимость сделки составила 17,4 млрд руб. Тогда «Русал» купил пакет с премией к рынку: цена за одну акцию составила 0,91 руб., хотя рыночная стоимость бумаги на тот момент была на 11% ниже (0,82 руб.). В «Русале» рассчитывали на долгосрочный рост стоимости акций и дивидендную доходность. Затем доля алюминиевого производителя выросла до 9% — ценные бумаги приобретались множественными сделками с июля 2020 года по июнь 2022 года в общей сложности за $454 млн, сообщала компания в отчетности.

Однако последний раз «РусГидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 года. Согласно решению правительства, холдинг приостановит выплату до 2029 года и направит прибыль на инвестпрограмму.

При текущей цене акций стоимость доли «Русала» в «РусГидро» составляет около 13 млрд руб., что значительно ниже цены покупки пакета акций, говорит Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии». Однако капитализация «РусГидро» на данный момент находится на историческом минимуме и сопоставима с годовой чистой прибылью за 2025 год. По оценкам «Эйлер», справедливая цена акций «РусГидро» в разы выше актуального уровня. Вариант сделки, когда «РусГидро» отказывается от части доли в БоГЭС — качественного актива — по заниженной цене, маловероятен, говорит госпожа Франке. Более того, условия такой сделки обсуждаются компаниями уже более десятилетия без успеха, отмечает аналитик.

Анна Тыбинь