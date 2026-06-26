Спектакль в двух многодействиях
Новая «Анна Каренина» в Музтеатре Станиславского
На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко худрук балетной труппы Максим Севагин представил свою версию двухактного балета Ильи Демуцкого «Анна Каренина». Обилие персонажей и симультанность действия не помешали Татьяне Кузнецовой сориентироваться в хитросплетениях балетной интерпретации.
Пока у кровати Анны суетятся акушеры, на авансцене Вронский (Герман Борсай) и Каренин (Иван Михалев) почти находят общий танцевальный язык
Фото: Карина Житкова / МАМТ
Для своей постановки Максим Севагин выбрал балет Ильи Демуцкого, написанный композитором в 2018 году по заказу чикагской труппы Joffrey Ballet для хореографа Юрия Посохова. В московский вариант Демуцкий внес коррективы: изменил порядок сцен, добавил народные песни (сопрано Лариса Андреева). Но, поскольку восемь лет назад он создал свой балет на иное либретто, все равно кажется, что этот «костюм» с чужого плеча.
Ибо московское либретто Андрея Золотарева, воткнувшего в балет два десятка действующих лиц, полтора десятка «локаций» и второстепенных эпизодов (вроде пребывания Кити Щербацкой на водах), не укладывается ни в какие театральные ворота. Сдался даже многоопытный сценограф Владимир Арефьев: на все случаи жизни повесил черный задник, в котором приоткрываются вертикальные проемы с разными подсветками (голубая — курорт, желто-оранжевая — деревенский рассвет и т. д.). Места действия он обозначил предметами интерьера: кресла-стулья вносят на сцену служители-«лакеи», крупную мебель — типа кровати, на которой рожает Анна,— вывозят на фурках или на колесиках.
Но даже такой студенческий аскетизм оформления не позволил вместить все события балета, поэтому часто они происходят одновременно. На помощь приходит освещение. Например, в одном световом прямоугольнике расставлены кресла-качалки — тут Кити с семьей и подругой Варенькой восстанавливается после депрессии в Карлсбаде. В другом — Левин, сидя в деревне на телеге с яблоками, обретает смысл жизни, наблюдая за плясками пейзан. Душевное выздоровление протагонистов отмечено исчезновением побочных персонажей и появлением технических сложностей в партиях: Левин (Евгений Жуков) крутит большой пируэт с продвижением к центру, Кити (Анастасия Лименько) нанизывает цепочку шене ему навстречу. Столкновение героев и означает начало их большой любви.
Простодушие мизансцен и режиссерских решений придает этой интерпретации романа незапланированно комедийный оттенок.
Вот Анна мирит Стиву с Долли «мягкой силой» (так в либретто): величественно пересекает сцену и ставит брата на колени перед женой. Вот Левин, потерпев фиаско с Кити, «с головой уходит в работу», сидя у воза с сеном в овчинном полушубке. Вронский и Каренин поочередно бросают Анну на пол весь второй акт (причем любовник с большим остервенением). А сама Анна перед самоубийством «пробует увлечь» Левина, обвивая руками его шею,— немудрено, что тот бежит от нее в буквальном смысле: опрометью из кулисы в кулису.
В танцах балетмейстер Севагин придерживается правоверной классики: с battement tendu начинают и Каренин, и Сережа, и все светское общество. Вронский в апогее влюбленности делает двойное assemble и полтора круга jete en tournant; счастливая Кити крутит фуэте, усложненное большой фуэтировкой, несчастная Анна заламывает руки наподобие умирающего «лебедя». Говорят, в труппе есть молодежный состав, который выглядит трогательно даже в таких предлагаемых обстоятельствах. Но на премьере главные партии были отданы статусным артистам. Танцевали они размашисто и нечисто, без намека на любовную химию: сухой педант-солдафон, в которого превратил Вронского Герман Борсай, не способен пленить даже такую хорошенькую глупышку, как Каренина Натальи Сомовой. Тут, конечно, следовало бы задаться вопросом: зачем специалисту по одноактным балетам ставить большие сюжетные спектакли без малейшего к тому призвания и необходимых режиссерских навыков. Но такие вопросы худрукам труппы не задают.