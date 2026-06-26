АО «БЭСК» в «ПРОФфесте»

АО «БЭСК» приняло участие в фестивале профессий «ПРОФфест», который прошел в Уфе сегодня, 26 июня. Мероприятие собрало более 70 ведущих работодателей региона и стало отличной площадкой для поиска новых сотрудников и обмена опытом.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Представители Башкирской электросетевой компании презентовали актуальные вакансии от электромонтера до IT-специалистов и рассказали о возможностях карьерного роста в компании. Для посетителей были организованы консультации по трудоустройству и прохождению стажировок. Также на стенде компании проводились викторины, в которых участники могли выиграть памятные мерчи от АО «БЭСК».

ООО «Башкирэнерго»