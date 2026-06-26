В Самарской области школьный главбух под видом доплат похитила 1 млн рублей

Чапаевский городской суд вынес приговор ведущему бухгалтеру местной школы. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год бухгалтер изготовила фиктивные приказы о доплатах. Она назначила дополнительные выплаты себе, коллегам и родственнице. Основанием для доплат якобы служило создание условий для сохранения здоровья учащихся.

Злоумышленница утвердила приказы подписью директора школы. Для этого она использовала его электронную подпись. Затем бухгалтер через электронную систему отправила платежные поручения в казначейство. В результате махинаций министерство образования Самарской области потеряло более 1,09 млн рублей.

В суде сотрудница школы вину не признала. Она заявила, что действовала строго по должностной инструкции и указаниям руководителя.

Суд не принял эти доводы. Ведущего бухгалтера школы признали виновной и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов