Солдат из Ижевска вернется в Россию в рамках обмена военнопленными с Украиной

Солдата из Ижевска вернули из плена в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной в формате «160 на 160». Как сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин, солдат находился на той стороне более полугода.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии. «После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны»,— сообщила пресс-служба военного министерства.

Напомним, после обмена 7 июня в регион вернулся участник СВО. Тогда обмен происходил в формате «185 на 185»