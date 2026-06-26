Поэт экрана

В Берлине в возрасте 84 лет скончался Бако Садыков — один из самых талантливых режиссеров бывшего СССР, которого называли «таджикским Тарковским».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Бако Садыков

Фото: Сергей Жуков, Роберт Нетелев / ТАСС Режиссер Бако Садыков

Фото: Сергей Жуков, Роберт Нетелев / ТАСС

Садыков говорил, что у него две родины — Таджикистан и Узбекистан. Он родился в Бухаре, там же дебютировал на сцене как актер, учился в театральном институте в Ташкенте, потом в Москве на Высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской молдаванина Эмиля Лотяну.

Это было уникальное время: несмотря на цензуру и вопреки ей, мощно заявил о себе многонациональный советский кинематограф поэтической школы. Она была окрашена в неповторимые национальные краски — у грузина Тенгиза Абудадзе и армянина Сергея Параджанова, украинца Юрия Ильенко и узбека Али Хамраева, у того же Лотяну: называю только топовые имена, их гораздо больше. Ретроспективный взгляд на эту эпоху начисто перечеркивает многие аспекты постколониальных теорий и обнаруживает чрезвычайную интенсивность художественной и культурной жизни в те времена на общем тогда пространстве.

Садыков влился в ряды советского поэтического кино и внес свои неповторимые краски, свой темперамент, свой голос, который сразу был услышан.

Уже его дипломная короткометражка «Адонис ХIV» снятая в 1977 году, но вышедшая на экраны только на волне перестройки в 1986-м, получившая награды на фестивалях в Москве и Мангейме, стала настоящей сенсацией. Актуальность этой притчи о специально обученном козле-провокаторе на мясокомбинате, ведущем стадо на убой, кажется, сохранится для всех времен: я убедился в этом, когда показывал ее несколько лет назад студентам парижской Сорбонны.

В последовавшей за дебютом картине «Глиняные птицы» (1979) режиссер показал мир азиатских степей в его столкновении с современной культурой и цивилизацией и поставил вопрос: в каком из миров больше свободы. Продолживший эти же темы фильм «Смерч», снятый в 1988 году по сценарию Чингиза Айтматова с музыкой Софии Губайдулиной, был отобран в программу Каннского фестиваля: это было уже время триумфа перестройки и краха цензуры. Самое значительное из творений Садыкова — живописно-поэтический эпос «Благословенная Бухара». Это мифологическая фреска об уличных поэтах, живущих на заброшенных кладбищах, в мечетях, на крышах домов.

Садыков написал также либретто балета «Золотой персик Самарканда» о танцовщицах-виртуозах из Согда при императорском дворе Поднебесной VIII века, киносценарий «Кайс» по мотивам суфийского трактата «Кайс из племени Бани Амир» и киноповесть «Камол Худжанди».

«Благословенная Бухара» появилась в 1991-м. Сложность политической и культурной ситуации после распада СССР, особенно в Таджикистане, не дала возможность Бако Садыкову реализовать все свои замыслы, но и то, что он сделал для кино, останется в его сокровищнице.

Андрей Плахов