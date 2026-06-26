В Балакове при реставрации повредили скульптуры на фасаде здания «Мадонны»

В Балаково в ходе реставрационных работ повредили скульптурные композиции, расположенные на фасаде здания «Мадонны». Об этом на заседании Градозащитного совета при Саратовской областной думе 26 июня сообщил Петр Власов, сын автора этих фигур, скульптора Виктора Власова. Петр Власов лично посещал место проведения работ. Он рассказал участникам заседания, что работники использовали пескоструйный аппарат. Метод привел к повреждению тонкого черного металла, из которого изготовлены фигуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Сын скульптора отметил критическое состояние композиций. По его словам, металл после очистки превратился в решето и фольгу. Он подчеркнул, что горячее оцинкование является единственным способом сохранить эти скульптуры. Петр Власов пояснил, что любые краски и покрытия лишь на время скроют проблему. Ржавчина появится снова через несколько лет, и другого шанса на спасение фигур уже не будет.

Участники обсуждения подтвердили готовность к диалогу с администрацией Балаковского района. Градозащитный совет решенил рекомендовать чиновникам поставить скульптуры на баланс и обеспечить их содержание.

Напомним, эти фигуры появились на фасаде здания в 80-х годах. Их автором является художник и скульптор Виктор Власов. Сейчас здание, известное как «Мадонна», занимает торговый центр «Альянс» на улице Ленина, 91. Фигуры изображают фотографа, кружевницу, парикмахера, модельера и мастера. Композиция обозначала функцию здания, в котором в советское время работало ателье дома моды.

Ранее глава Балаковского района сообщил, что по обращениям жителей фигуры решили демонтировать и отправить на реставрацию в Губернаторский техникум. Инициативная группа балаковцев добивалась сохранения скульптур в течение нескольких лет. В 1990-е годы к бывшему дому быта пристроили торговые помещения, из-за чего фигуры сместились с главной линии фасада во второй ряд. Крупные вывески закрыли их от глаз, а без ухода скульптуры обветшали.

Автор композиции Виктор Власов вместе с женой и сыном подготовил дефектную ведомость и смету на реставрацию. Граждане направили эти бумаги в разные инстанции. После визита Градозащитного совета глава района откликнулся на обращение, и фигуры демонтировали. Председатель Градозащитного совета Владимир Лешуков выезжал на объект вместе с коллегами. Члены совета осмотрели состояние фигур. Ольга Бутенко, руководитель союза саратовских архитекторов, также заметила, что время сильно повредило скульптуры.

Госпожа Бутенко пояснила, что эти объекты требуют бережного обращения и высокой квалификации мастеров. Местные жители радуются началу работ, но качество реставрации вызывает у них беспокойство. На заседании Градозащитного совета участники обещали обсудить ситуацию с администрацией. Они рекомендуют поставить фигуры на баланс и обеспечивать их содержание в будущем. Время сильно повредило скульптуры, а нынешние методы восстановления вызывают у специалистов тревогу.

Татьяна Смирнова