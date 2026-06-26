В Самаре суд обязал чиновников предоставить жительнице сгоревшего дома жилье по договору соцнайма

Самарский областной суд подтвердил законность решения о предоставлении жилья по договору соцнайма женщине из дома №169 на улице Авроры. Здание признали аварийным после пожара. Иск в интересах горожанки подавал прокурор Советского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причиной для обращения в суд стала прокурорская проверка. Сотрудники ведомства изучили обращение жительницы Самары. Выяснилось: после пожара конструкции многоэтажки получили критические повреждения. Дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Администрация города признала дом аварийным и постановила снести его. Проживание в таком здании создавало реальную угрозу для жизни и здоровья людей — существовал риск обрушения.

Прокурор подал иск в интересах заявительницы. Он требовал предоставить ей жилье во внеочередном порядке. Суд первой инстанции требования удовлетворил.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. В вышестоящей инстанции прокурор представил мотивированные возражения. Судебная коллегия признала доводы жалобы несостоятельными и отклонила их. Решение районного суда оставили без изменений.

Теперь судебный акт вступил в силу. Прокуратура поставила фактическое исполнение решения на контроль.

Георгий Портнов