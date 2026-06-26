Бывшего главврача больницы в Озерске отправили в колонию за взятки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главного врача клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства в Озерске Евгения Фомина виновным в получении взятки. Ему назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 20 млн руб. Евгению Фомину также запретили в течение семи лет занимать управленческие должности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что в 2018–2023 годах, будучи главным врачом больницы, Евгений Фомин получил через посредника 20 млн руб. от представителя компании за оказание покровительства и попустительства.

Так, между организацией и клинической больницей в 2021 году по итогам конкурса был заключен контракт на капитальный ремонт здания инфекционного корпуса для нужд больницы. Стоимость работ составляла свыше 154 млн руб. Деньги были выделены медучреждению из бюджета в качестве целевой субсидии. В том же году у Евгения Фомина возник умысел на получение взятки. Главным условием было получение не менее 12% от итоговой цены контракта. Для этого он содействовал заключению и исполнению контракта, заключил дополнительное соглашение о выплате 50% аванса и увеличил стоимость работ в пределах 10%. Впоследствии главврач беспрепятственно принял и оплатил частично выполненные работы. В результате подрядчик получил 118,5 млн руб.

Полученные деньги исполнитель контракта выводил под видом дополнительных премий сотрудникам или распределения прибыли подконтрольного ему производственного кооператива.

Евгений Фомин вину в содеянном не признал.

Ольга Воробьева