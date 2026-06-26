Саратовская область стала лидером РФ по урожаю подсолнечника в 2025 году

Саратовская область в 2025 году собрала 2,3 млн тонн подсолнечника и вышла на первое место в России по этой культуре. Соответствующие данные привел Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Волгоградский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»

Регион также входит в десятку лидеров по сбору пшеницы с показателем 3,4 млн тонн. Сбор зернобобовых увеличился на 78% до 652 тыс. тонн. Объем сельхозпроизводства составил 323 млрд руб., что на 14% больше прошлогоднего уровня.

Саратовская область занимает третье место в ПФО и входит в топ10 аграрных субъектов страны. Самообеспеченность зерном достигла 298%. В АПК области реализуется 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,4 млрд руб. Рост в секторе связывают с развитием переработки, логистики и внедрением современных агротехнологий.

Нина Шевченко