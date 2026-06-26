Оренбургский газзавод ограничил прием сырья из Казахстана

На крупнейшем нефтегазовом месторождении Казахстана — Карачаганаке — вынужденно сократили добычу газа из-за недавнего «инцидента на Оренбургском ГПЗ». Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По словам господина Аккенженова, добыча сократилась на 9 тыс. т. Теперь она составляет 25 тыс. т вместо прежних 34 тыс. При этом газоснабжение республики не нарушилось. Министр заявил, что все обязательства по поставкам газа выполняются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 24 июня в Оренбуржье сбили несколько БПЛА над одним из промышленных объектов. На место для устранения последствий атаки дронов выезжали силы МЧС. В тот же день Минэнерго Казахстана заявило, что страна внесла коррективы в логистику для поставок газа и покрывает потребности в топливе из-за «инцидента на Оренбургском ГПЗ».

Оренбургский «Газпром» принимает для переработки сырье с Карачаганака, после чего возвращает его в обратно Казахстан в виде товарного и сжиженного газа. Добыча на месторождении напрямую зависит от отправки сырья в Оренбург.

Яна Вежлева