Казанца приговорили к полутора годам колонии за оскорбление ветерана в интернете
Верховный суд Татарстана признал жителя Казани виновным в публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Жителя Казани осудили за оскорбительный комментарий про ветерана
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее мужчина разместил в мессенджере Telegram оскорбительный комментарий в адрес ветерана, награжденного многочисленными наградами. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным запретом заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете на 3 года. Приговор вынесен по части 4 статьи 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично с использованием сети «Интернет»).