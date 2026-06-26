Дома выходят в онлайн

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации Башкирии переходят на цифровые форматы взаимодействия с жильцами и автоматизируют свои сервисы. Вместе с тем уже недостаточно внедрять отдельные сервисы, отмечают участники рынки: существует запрос на создание единой экосистемы дома в виде мобильного приложения, в котором жильцы могут решать вопросы с управляющей компанией, контролировать начисления, оплачивать счета, передавать показания счетчиков. Опрошенные эксперты считают, что Башкирия активно участвует в процессе цифровизации, а ситуация в республике выглядит несколько лучше средней по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Процессы цифровой трансформации в Башкирии

Башкирия активно участвует в процессе цифровизации ЖКХ, демонстрируя хорошие показатели, особенно в крупных городах. По итогам апреля 2025 года регион занял 16 место в стране в области внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщали в республиканском правительстве.

Внедрение ИИ лично курирует глава Башкирии Радий Хабиров. Недавно он объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий искусственного интеллекта в республике, а также ввел должность вице-премьера, отвечающего за внедрение ИИ. Отраслевым заместителем премьер-министра назначен бывший замдиректора Национального центра по развитию ИИ при кабмине РФ Олег Ли. Руководитель региона настаивает: Башкирия к 2030 году должна войти в десятку регионов-лидеров по внедрению искусственного интеллекта.

«Сфера ЖКХ — очень чувствительная и, пожалуй, одна из самых сложных. У нас практически нет домов, где бы у жителей не возникали вопросы по ремонту и содержанию, — написал в соцсетях Радий Хабиров, анонсируя ежегодный уфимский форум «Управдом». — И, к сожалению, не всегда ответы на них люди получают оперативно. Наша задача — обеспечить условия для комфортной жизни».

При этом процесс цифровизации в разных населенных пунктах идет крайне неравномерно. Остается заметным разрыв между крупными городами республики (Уфа, Стерлитамак, Салават) и остальными муниципалитетами.

Крупнейшим оператором в республике по начислению платы, приему и учету платежей населения за жилищно-коммунальные услуги является ООО «Единый информационно-расчетный центр РБ» (ЕИРЦ, входит в группу ПАО «Интер РАО»). Компания предоставляет сервисы, которые позволяют оплатить несколько жилищно-коммунальных услуг по единому платежному документу. На сегодняшний день ЕИРЦ заключил договоры о сотрудничестве более чем со 120 поставщиками услуг и обслуживает более 2 млн лицевых счетов жителей республики, указано на сайте компании.

«На базе ЕИРЦ Башкирия в числе первых, наряду с Подмосковьем и Ленинградской областью, начала развивать проект расчетно-кассового центра. В этой связи реализуется биллинговая программа, позволяющая в автоматизированном режиме начислять платежи за коммунальные услуги, учитывать показания приборов учета и поступающие платежи, рассчитывать задолженность, формировать платежные документы и квитанции», — указывает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров.

Генеральный директор ЕИРЦ Ирина Попова, выступая на форуме «Управдом», подчеркнула, что одно из перспективных направлений развития сферы жилищно-коммунальных услуг — совершенствование деятельности региональных расчетных центров. «ЕИРЦ РБ выступает базисом для цифровизации системы ЖКУ и развития единой системы обслуживания жителей республики. «Мои Платежи» — один из наиболее комфортных инструментов, предполагающий использование единого платежного документа, который объединяет несколько коммунальных услуг, и возможность дистанционно решать весь спектр вопросов», — отметила Ирина Попова.

Многовекторность цифровизации

Цифровизация ЖКХ движется одновременно по нескольким трекам: нормативному, технологическому и поведенческому. Скорость на каждом из них разная, и это главная особенность текущего момента. Кандидат наук, юрист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университет при правительстве РФ Ольга Климова отмечает: несмотря на то, что федеральная ГИС ЖКХ работает с 2016 года, большинство управляющих компаний долгие годы воспринимали ее как обременение, а не ресурс. А по оценке президента «Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаила Викторова, к февралю текущего года уровень цифровизации в ЖКХ составил всего 10%, передавал ТАСС.

Тем не менее, со слов госпожи Климовой, за последние пять лет индекс цифровой зрелости городского хозяйства в регионах вырос на 40% и составил 61 балл из 120 возможных по методологии Минстроя. «Опрос АНО «Умный многоквартирный дом» зафиксировал, что 80% УК либо уже применяют, либо намерены внедрить хотя бы один цифровой сервис», — рассказал «Ъ» Ольга Климова.

Цифровизация ЖКХ становится одним из ключевых факторов повышения качества жизни в многоквартирных домах и управления ими, констатирует руководитель проектов службы развития коммерческих продуктов АО «Уфанет» Алексей Лучинин. По его мнению, существует запрос на мобильное приложение в формате «единого окна», которое обеспечивало бы доступ к домофону, видеонаблюдению, сервисам безопасности, управляющей компании. Подобное приложение «Мой умный дом» реализует компания «Уфанет», которым на сегодня пользуются более 4 млн человек.

«Одним из ключевых нововведений июньского обновления приложения стал раздел «Наш дом». Он помогает жителям напрямую общаться со своей управляющей компанией. Через приложение жители смогут получать новости и уведомления от УК, просматривать контактную информацию, а также направлять обращения по вопросам обслуживания дома: например, оставить заявку на ремонт подъезда, сообщить о неисправности освещения, проблемах с уборкой территории», — рассказал «Ъ-Уфа» Алексей Лучинин.

В конце прошлого года «Уфанет» запустил умные экраны, которые должны заменить старые доски объявлений у подъездов. Мультиэкраны показывают оповещения от УК без необходимости тратить время на расклейку бумажных объявлений, прогноз погоды, курсы валют, развлекательный контент, промокоды и скидки. Умные инфодоски «Уфанет» устанавливает за свой счет в лифтах или прилифтовых холлах, кроме того, оплачивает жилому комплексу арендный платеж. В год многоквартирный дом может получить до 100 тыс. руб., которые потратит на благоустройство.

Дальнейшее развитие ЖКХ, полагают в компании, будет связано не столько с внедрением отдельных технологий, сколько с формированием единой цифровой экосистемы дома. «Такой подход позволяет сделать управление жилым фондом более прозрачным, повысить скорость коммуникации между всеми участниками процесса и создать более комфортную среду для жителей», — заключил Алексей Лучинин.

К цифровизации жилищно-коммунальной сферы подходят и девелоперы. В группе компаний «Первый трест» (является крупным игроком рынка недвижимости республики) заявили о разработке платформы с элементами ИИ, которая объединит разрозненные каналы обращений жителей – мобильные сервисы, аварийно-диспетчерскую службу, мессенджеры, сайт, электронную почту – и будет интегрирована с ГИС ЖКХ, 1С и домовыми сервисами.

Новая цифровая платформа для управляющей компании предусматривает использование ИИ-бота для консультаций жителей и первичного приема заявок. Система сможет отвечать на типовые вопросы, давать справки, фиксировать обращения, собирать первичную информацию и передавать заявки ответственным сотрудникам. Решения, требующие ответственности, оценки ситуации, согласования работ или личного взаимодействия с жителями, остаются за сотрудниками управляющей компании.

«Отдельное внимание уделено созданию единого реестра заявок. Обращения из разных каналов: Domyland, телефония, MAX, сайт и электронная почта сводятся в одну систему. Это позволяет видеть историю каждой заявки, ее статус, ответственного исполнителя, сроки реакции и возможные нарушения регламентов», — рассказал директор департамента по внедрению ИИ ГК «Первый Трест» Ирек Гиниятуллин.

Полный цикл внедрения программы может занять три — четыре месяца, включая запуск единого реестра, SLA-мониторинг, управленческую аналитику, цифровизацию платных услуг и обучение персонала. В итоге ожидается, что снизится нагрузка на сотрудников, сократятся потери заявок, улучшится контроль качества обслуживания, а обращения жильцов будут рассматриваться быстрее.

По словам генерального директора ГК «Первый трест» Ильдара Гарипова, наличие собственной управляющей компании позволит выявлять недостатки строительства еще на этапе приемки дома и снизит риски так называемого потребительского терроризма. «Чтобы быть лидером, недостаточно только качественно строить. Необходимо работать по многим направлениям, особенно на этапе эксплуатации. У нас комиссия от управляющей компании обходит дома до передачи объекта, и мы обязаны устранить замечания. Кроме того, УК накапливает опыт и предлагает улучшения при проектировании новых домов», — прокомментировал Ильдар Гарипов.

Нормотворчество

Если говорить о нормативном направлении развития цифровизации, в начале года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать государственную информационную систему «Управление коммунальной инфраструктурой», которая должна стать основой для единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы. С помощью новой системы в правительстве надеются повысить эффективность использования бюджетных средств. Также в Госдуме рассматривают инициативу, которая обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами не раз в год, а каждые полгода. Отчеты планируется публиковать в электронном виде в ГИС ЖКХ.

С 1 июня вступил в силу ряд изменений, в частности, к ГИС ЖКХ теперь подключены все поставщики коммунальных услуг (энергоснабжающие организации, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации). Информация о потреблении ресурсов (вода, электричество, тепло, газ) и начислениях за услуги ЖКХ вносится в ГИС ЖКХ в режиме онлайн.

Для исключения мошенничества с платежками и прозрачности расчетов с 1 июня передача показаний счетчиков воды в виде заполненных от руки бумажных талонов и звонков диспетчеру лишилась юридической силы. Единственными законными каналами остались утвержденные электронные платформы. К ним относятся портал «Госуслуги» (раздел ГИС ЖКХ), мобильные приложения банков-партнеров, специализированные цифровые платформы, личные кабинеты и официальные сайты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее, с 1 марта вступила в силу обновленная редакция Жилищного кодекса РФ, которая ввела понятие «государственный учет жилищного фонда» и закрепила его ведение через ГИС ЖКХ. Для каждого дома, включая ИЖС, должен быть сформирован электронный паспорт с указанием его полных технических и эксплуатационных данных. Там же должны размещаться и годовые отчеты управляющих организаций, для которых установлена единая форма. Ожидается, что эта мера предоставит жильцам многоквартирных домов универсальный инструмент для контроля за состоянием здания и деятельностью управляющей организации.

В настоящее время Госдуме рассматривается инициатива, которая предлагает обязать УК отчитываться перед жильцами не раз в год, а каждые полгода. Отчеты планируется публиковать в электронном виде в ГИС ЖКХ.

С начала текущего года Росстандарт своим приказом обязал вносить записи о поверке счетчиков в реестр ФГИС «Аршин». Это является единственным юридически значимым подтверждением того, что прибор прошел поверку и признан годным. Бумажное свидетельство с печатью метрологической организации носит теперь справочный, а не правоустанавливающий характер. Прибор без записи в реестре признается вышедшим из строя.

Тренды цифровизации

Среди технологических направлений цифровизации эксперты выделяют несколько основных: установку «умных» счетчиков и дистанционный сбор показаний, прием платежей онлайн, организацию расчетно-кассовых центров. «Большой потенциал состоит в организации расчетно-кассовых центров, берущих на себя работу бэк-офисов управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, связанную со сбором показаний, организацией расчетов за жилищно-коммунальные услуги и работу с неплательщиками», — считает Яков Федоров из Финансового университета при правительстве РФ.

Наиболее распространенный уровень автоматизации в управляющих компаниях сегодня — интеллектуальные приборы учета, которые автоматически передают показания, выявляют аномалии потребления и сигнализируют об утечках в режиме реального времени, продолжает его коллега Ольга Климова. «Выше по зрелости — CRM-системы с автоматической маршрутизацией заявок и контролем сроков исполнения, мобильные приложения с личным кабинетом, электронные голосования собственников. Интеграция цифровых платформ с банковскими экосистемами позволяет жителям контролировать начисления в режиме реального времени, а управляющим компаниям — снижать долю «потерянных» платежей и спорных начислений».

По словам госпожи Климовой, на выставке «ЖКХ России – 2026» замдиректора департамента цифрового развития Минстроя Андрей Евтушенко обозначил как приоритет перевод общих собраний собственников в электронную форму через ГИС ЖКХ. Это должно исключить фальсификации протоколов и автоматизировать уведомление жильцов.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, акцент смещается с простого внедрения отдельных сервисов на комплексную цифровизацию процессов и создание единой экосистемы. Мобильные приложения для жильцов предоставляют возможность просмотра начислений, оплаты счетов, передачи показаний счетчиков, отправки заявок в УК, общения с диспетчерской службой, получения уведомлений и другой информации.

Ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов отмечает, что наиболее активно внедряются и используются инструменты, связанные с передачей показаний и оплатой услуг. Многие управляющие компании уже отказались от бумажных квитанций в пользу электронных и активно продвигают оплату через СБП или личные кабинеты. При этом системы удаленного сбора данных с приборов учета пока распространены ограниченно — в основном в новых домах и в проектах крупных игроков рынка. В старом жилом фонде «умные» счетчики встречаются редко из-за высокой стоимости установки и отсутствия единой стандартизации, заключил Ярослав Климов.

Барьеры на пути к цифровому будущему

В числе препятствий, замедляющих цифровизацию, эксперты называют цифровое неравенство — трудности взаимодействия с электронными сервисами части жильцов старшего возраста. У них может не быть доступа к устройствам, интернету или же пожилые люди в силу привычки предпочитают традиционные способы взаимодействия с УК.

Также существуют риски утечки персональных данных, мошенничества, взлома систем, предупреждает господин Толкачев. По его словам, отсутствие единых стандартов и платформ приводит к разрозненности сервисов и сложностям в обмене данными между УК, поставщиками ресурсов и государственными органами.

Если крупные игроки с собственными IT-командами внедряют цифровые решения быстро, то небольшие районные УК не имеют ресурсов, бюджета и кадров для этого. «Системной проблемой остается нагрузка на аварийно-диспетчерские службы: колоссальный поток обращений граждан, требующих ручной обработки, съедает ресурсы, которые могли бы направляться на профилактику и предиктивное обслуживание», – подчеркнула Ольга Климова.

Многие многоквартирные дома до сих пор не подключены к современным системам учета и управления, а данные о потреблении ресурсов собираются вручную. Это приводит к ошибкам в начислениях, задержкам с формированием платежных документов и низкой прозрачности расчетов, отмечает Ярослав Климов.

«Цифровизация сферы ЖКХ находится на среднем этапе развития и развивается крайне неравномерно. В крупных городах у управляющих компаний уже активно используются личные кабинеты жильцов, приложения для передачи показаний приборов учета, электронные квитанции и системы удаленного снятия данных с «умных» счетчиков. Однако в большинстве регионов и у небольших УК цифровизация часто ограничивается наличием сайта или страницы в ГИС ЖКХ, при этом значительная часть процессов остается бумажной», — заключил Ярослав Климов.

Влада Шипилова