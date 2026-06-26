Кубанская пенсионерка расквиталась с мошенниками

В Краснодаре вступило в силу решение по иску прокуратуры в защиту интересов пенсионерки Натальи Матющенко, жертвы телефонных мошенников. Суд признал недействительным кредитный договор с Россельхозбанком на 226 тыс. руб., заключенный женщиной в результате общения якобы со службой безопасности кредитной организации. Суд пришел к выводу, что при выдаче средств банк не принял надлежащих мер предосторожности, а сама пенсионерка не могла адекватно оценить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение по заявлению прокуратуры Павловского района к АО «Россельхозбанк» о признании недействительным соглашения с пенсионеркой Натальей Матющенко на получение кредита на сумму 226 тыс. руб. на пять лет под 18,5% годовых. Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

Наталья Матющенко обратилась в прокуратуру и полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Пенсионерке несколько раз позвонили незнакомые граждане, представившиеся специалистами службы безопасности Россельхозбанка, и сообщили, что на ее имя посторонние лица якобы пытаются оформить кредит. «Безопасники» предложили завершить оформление займа на имя женщины, а затем перевести средства на особый счет, с которого кредит якобы должен вернуться в банк. Наталья Матющенко так и сделала, после чего средства были похищены.

По заявлению пенсионерки полиция возбудила уголовное дело, в отношении потерпевшей была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что Наталья Матющенко находилась под воздействием обманных приемов, направленных на введение ее в заблуждение, в результате чего ее возможность понимать значение собственных действий была ограничена.

«Матющенко не могла противостоять нажиму противоположной стороны, полагая, что подчинение воле собеседника остается единственным способом разрешения ситуации»,— говорится в заключении экспертизы.

На поведение женщины могли оказать влияние ее возраст и состояние здоровья, обусловившие снижение эмоциональной устойчивости и интеллектуально-волевого контроля, утверждают эксперты.

Прокуратура Павловского района Краснодарского края обратилась в районный суд с заявлением к АО «Россельхозбанк». Банк возражал против аннулирования сделки по инициативе прокуратуры, указывая на то, что пенсионерка не лишена возможности самостоятельно защищать свои интересы. Другие доводы банка в материалах процесса не указаны. Павловский райсуд, а затем и краевой суд согласились с надзором, признав, что средства фактически были предоставлены не госпоже Матющенко, действующей под влиянием обмана, а неустановленному лицу.

«Нельзя признать надлежащим исполнением обязанностей действия банка, который должен обеспечивать безопасность предоставления услуг и принять меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что операции совершаются по воле клиента»,— говорится в решении суда.

В АО «Россельхозбанк» оперативно не предоставили комментарий. Опрошенные “Ъ” юристы указывают на то, что правоприменение в таких ситуациях неоднородно. Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», указал на то, что удовлетворение подобных исков порождает порочную практику — банки оказываются беззащитными. «Потерпевшую не признали недееспособной в момент получения кредита, а заключение экспертов о ее состоянии содержит фразу “могло оказать влияние”. Это предположение, а не утверждение. Как и вывод суда, что фактически денежные средства были предоставлены не потерпевшей, а иным лицам. На самом деле последовательность действий предполагала сначала получение средств потерпевшей, а она уже перевела их третьим лицам. Банк в данной ситуации не мог знать, что средства предоставляются кому-то еще»,— отметил юрист. По мнению Дмитрия Горбунова, если такая ситуация будет продуцироваться массово, это повлечет системное использование подобных способов обмана банков и ухода заемщиков от ответственности.

Анна Перова, Краснодар