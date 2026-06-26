Вице-премьер Савельев может баллотироваться в Госдуму по ЦФО

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев может возглавить одну из региональных групп списка «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму, сообщили «Ъ» источники в партии. По предварительным данным, это будет территория Центрального федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Виталий Савельев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вице-премьер Виталий Савельев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее источники РБК в отрасли сообщали, что вице-премьер рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму. По данным собеседников «Ъ», такой сценарий вероятен. «Ведомости» уточняли, что чиновник может занять в нижней палате пост главы комитета или вице-спикера.

Виталий Савельев курирует развитие транспорта, отвечает за нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система», а также госпрограмму «Развитие транспортной системы». До назначения вице-премьером в 2024 году занимал пост министра транспорта, а с 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот».

Андрей Прах