В Самаре майнеры украли электроэнергии на 7 млн рублей

УФСБ по Самарской области пресекло нелегальный майнинг криптовалюты в Советском районе Самары. Злоумышленники подключились к энергосетям и воровали электричество в промышленных масштабах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что неустановленные лица вмешались в работу вводного прибора учета. Это привело к потреблению энергии сверх нормы и создало повышенную нагрузку на сеть. Одно из системообразующих предприятий региона понесло ущерб в размере более 7 млн рублей.

Силовики обследовали нежилое здание в Советском районе. Оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование для майнинга. Также нашли управляющее устройство с программным обеспечением.

В мае 2026 года УМВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Полиция проводит следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Георгий Портнов