В Челябинской области задержан еще один участник ОПГ «Артаковские»

Силовики задержали жителя Челябинской области, которого считают сторонником запрещенного общественного движения и одним из лидеров преступного сообщества «Артаковские». Возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

По данным источника, предполагается, что фигурант нового дела об организации экстремистской организации — приверженец международного общественного движения «А.У.Е.» (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Он также совершал преступления с применением физического насилия и оружия, вовлекая в незаконную деятельность подростков, заявил источник. Фигуранта отправили под стражу.

В задержании принимали участие сотрудники УФСБ РФ, ГУ МВД РФ и управления Росгвардии по региону Операцию проводили в рамках ранее возбужденных дел в отношении других участников преступного сообщества — о похищении человека, краже, вымогательстве, хулиганстве, покупке и хищении оружия (ст. 126, 158, 163, 213, 222, 226 УК РФ).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. После было задержано более 10 предполагаемых участников преступного сообщества, часть из них помещены в СИЗО.

Виталина Ярховска