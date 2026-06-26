Глава Саратова рассказал, как в городе даром отдают памятники под реставрацию

В Саратове насчитывается 953 объекта культурного наследия, многие из которых нуждаются в реставрации. О том, как планируется содержать их в надлежащем состоянии, обсуждали на заседании Градозащитного совета при областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Игоря Молчанова Фото: Telegram-канал Игоря Молчанова

Глава муниципального образования город Саратов Игорь Молчанов рассказал о перспективах сохранения объектов культурного наследия местного муниципального значения и о сохранении исторических памятников. Чиновник подчеркнул, что это задача не одной службы, а всего города. В Саратове находится 953 объекта культурного наследия. По его словам, «памятник живет», пока здание используется. Если здание пустует, то разрушается быстрее любого другого. Его не спасает ни охранный статус, ни таблички. «Восстановить все только за счет городского бюджета, к сожалению, невозможно, — сообщил господин Молчанов. — Поэтому наша задача — не просто поставить объект под охрану, а вернуть его в жизнь, найти собственника, который вложит средства и возьмет на себя обязательства по сохранению».

Для таких ситуаций в городе работает льготный механизм продажи за рубль. «Это не способ избавиться от наследия, а договор о его сохранении, — продолжил чиновник. — Объект в неудовлетворительном состоянии выставляется на конкурс».

Новый собственник обязуется выполнить реставрацию и приспособить здание для современного использования, а на время этих работ арендная плата за землю составляет 1 руб. в год. Полные права на участок собственник получает только после того, как выполнит обязательства. Город же получает восстановленный памятник и частные инвестиции в историческую среду.

Найден желающий восстановить образец сталинского неоклассицизма 1951 года «Детский сад № 12» по ул. Киевской, 1. Еще несколько исторических зданий ушли с торгов, где было сразу по несколько претендентов, отметил мэр. По его словам, в текущем году планируется сдать в аренду еще четыре подобных объекта.

Татьяна Смирнова